La Corea del Nord lancia missile verso il mar di Giappone e promette ' azioni più feroci'

... quelli più colpiti dal cambiamento climatico pur avendo inquinato meno: " Il loss and damage non è carità, è giustizia climatica " ha affermato venerdì l'ambasciatore pakistano inSud in ...Mercati azionari asiatici e dell'areaPacifico sostanzialmente insensibili alle tensioni politiche e militari che derivano dal nuovo lancio di un missile intercontinentale da parte dellaNord, caduto in acque giapponesi. La Borsa di Tokyo ha infatti chiuso attorno alla parità con l'indice Nikkei 225 limato dello 0,1%, mentre Hong Kong si muove verso la conclusione con un ...Un missile balistico intercontinentale lanciato dalla Corea del Nord verso est è caduto a 200 km a est coste giapponesi dell'isola di Hokkaido, all'interno della Zona economica esclusiva che non è ...La Corea del Nord ha lanciato questa mattina un missile balistico intercontinentale (Icbm) verso il mar del Giappone, secondo le prime analisi dei militari di Seul e di Tokyo, cadendo al largo ...