La coppia Man Utd in Premier League emargina l’XI che inizierà alla Coppa del Mondo

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 18 novembre 2022) Sito inglese: Anche Arsenal, Chelsea, Spurs e Manchester City sono rappresentati in questo XI dei giocatori periferici dellache sembrano destinati a diventare titolari delladel… PORT: Matt TurnerLa seconda scelta dell’Arsenal vadelcome USA No.1 (pensiamo) mentre il No.1 dell’Arsenal è in Qatar come seconda controfigura dell’Inghilterra. Turner supera Edouard Mendy, recentemente retrocesso dal Chelsea, e il moderno Sergio Romero, che è Wayne Hennessey, numero 1 del Galles per sempre, nonostante non sia stato la prima scelta a livello di club per secoli. RB: Tariq Lamptey Ad un certo punto, il terzino destro del Brighton sembrava destinato a fare suo il terzino destro inglese. Poi si è infortunato, poi è passato al ...