Il Faro online

...teologia e di scienze religiose e Sottosegretario della. - - - Si rende noto che il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 20 - 22 settembre 2022, ha provveduto alla seguente: ...... quello di responsabile del Servizio Nazionale di Pastorale Giovanile della(2007 - 2012). ...il presidente Giovanni Paolo Ramonda - intendo esprimere le nostre felicitazioni per ladi Mons. ... La Cei nomina mons. Ruzza vescovo promotore dell’apostolato del mare È il nuovo responsabile ad interim del Servizio Nazionale per l’insegnamento della religione cattolica Nel Comunicato finale del Consiglio permanente della Cei che si è tenuto oggi in via straordinari ...Inoltre i partecipanti si sono confrontati sulla prima stesura della Ratio nationalis per la formazione nei seminari d’Italia. Presentato il primo report contro gli abusi ...