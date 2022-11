L Bilancio | Calenda | ' manca idea di Paese | tante mancette che creano disuguaglianze'

(Di venerdì 18 novembre 2022) Roma, 18 nov (Adnkronos) - Dalle anticipazioni della legge di"non c'è unadi cosa fare per il. Sulla Sanità c'è il fondo sanitario in calo, è una cosa indegna. Noi proponiamo, cerchiamo di concentrare lì i soldi". Lo ha detto Carloa 'Oggi è un altro giorno', su Raiuno. Con quota 103 "sicategorie privilegiate. Si estende la flat tax sulle partite Iva, ma perchè un operaio paga il 35-40% e una partita iva il 15%? Sidisomogeneità non giuste. Questo governo fachenon giuste", ha aggiunto il leader di Azione.

Carloè pronto a fondere Azione con Italia Viva , facendo del Terzo Polo un vero soggetto politico. Lunedì il Com dovrebbe approvare la Legge dl: "Se prendiamo i `titoli´ di questo ... Chi non può lavorare va protetto, i giovani fino a 30 anni no ma devono avere una tassazione negativa e borse di studio rafforzate". Lo ha detto Carlo Calenda a 'Oggi è un altro giorno', su Raiuno.