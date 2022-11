Kvaratskhelia | “Giocare la Champions è un sogno | i tifosi sono molto affettuosi”

1 Khvicha, stella del Napoli in questo avvio di stagione, si è raccontato in una lunga ... Quando me li scrivono, vorrei andare subito aallo stadio per dimostrare il massimo'. ......Giuntoli È online il documentario realizzato qualche mese fa a Napoli su Khvicha, da ... la sua umiltà è da esempio per tanti bambini" Le parole di Kvara su cosa significaa ...NAPOLI - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato nel corso del documentario georgiano di Crocobet su Khvicha Kvaratskhelia del talento ... Ha ottime capacità tecniche, gioca a ...Khvicha Kvaratskhelia, stella del Napoli in questo avvio di stagione ... Sento così tanto amore che devo fare in modo da restituirlo quando gioco di fronte a loro allo stadio. A Napoli vivono di ...