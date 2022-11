Kiev | la guerra può finire anche prima di aver liberato i territori occupati

(Di venerdì 18 novembre 2022) Il consigliere del presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak in un incontro con la stampa afferma che lapuò terminarechericonquisti i suoi. Frase che in questo ...

Il consigliere del presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak in un incontro con la stampa afferma che la guerra può terminare anche prima che l'Ucraina riconquisti i suoi territori. È il 268° giorno di guerra in Ucraina. Cade la prima neve sul Paese e di fronte al duro inverno che si prospetta, arriva l'appello di Mosca che ha chiesto a Washington di "esercitare un'influenza su Kiev". Di Lorenzo Cremonesi da Kiev e Giuseppe Sarcina da Washington: I vertici militari Usa pensano sia quasi impossibile riconquistare la Crimea e parte del Donbass. Gli ucraini: decisivi il tempo e gli aiuti. Kiev apre ad una nuova possibilità: "La guerra con la Russia può finire anche prima della liberazione totale dei territori ucraini occupati". La dichiarazione di Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino.