Karibu e Consorzio Aid | cosa c’è nell’indagine sulle due coop della famiglia di Aboubakar Soumahoro

Leggi su open.online

(Di venerdì 18 novembre 2022) Le dueerativeAid sono sotto i fariprocura di Latina. L’indagine per il momento è a modello 45. Ovvero senza indagati e senza ipotesi di reato. Le due organizzazioni vedono tra i soci e gli amministratori, tra gli altri, la moglie (Liliana Murekatete) e la suocera (Marie Thérèse Mukamitsindo) del deputato di Sinistra Italiana. L’inchiesta è stata aperta in seguito alle segnalazioni arrivate da Gianfranco Cartisano, sindacalista responsabileUiltucs di Latina. Che riguardano presunte irregolarità nei pagamenti degli stipendi di 26 persone. Ma anche le condizioni di lavoro di alcuni soci o lavoratori. Al momento non ci sono iscritti nel registro degli indagati. E le duehanno fatto sapere che ...