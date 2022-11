Kaio Jorge | la luce dopo il calvario | fuori da febbraio | tra un mese il campo

Manca sempre meno per il ritorno in campo di, out da febbraio scorso a causa della rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro mentre era in campo con la formazione Under 23 in una partita di Serie C (contro la Pro Patria). L'...La lunga convalescenza dall'infortunio al tendine rotuleo del ginocchio subito a febbraio sta per finire, esi prepara al ritorno sui campi. Acquistato dalla Juventus lo scorso anno per 6 milioni di euro, l'attaccante brasiliano in realtà non ha mai lasciato il segno in bianconero, complici anche ...Uno di quelli che avrebbe ancora il futuro incerto sarebbe Kaio Jorge. L’attaccante brasiliano si è infortunato nello scorso mese di febbraio durante una partita con l’Under 23 ed è ancora ...(Photo by Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images) Kaio Jorge via dalla Juve Tra Next Gen e nuovo prestito: il piano dei bianconeri sul giovane attaccante brasiliano Procede ...