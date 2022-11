Juventus | quella notti bollenti che nessuno dimenticherà | “Li beccano nudi”

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 18 novembre 2022) Nel calcio è molto importante fare gruppo; andiamo a vedere quando i giocatori dellalo fecero in modo eccessivo. La sosta per il mondiale servirà alla varie squadre per ricaricare le batterie in vista della seconda parte di stagione quando, la pausa per la competizione in Qatar, rischia di stravolgere le gerarchie avute fino a questo momento. Chi spera di vivere mesi diversi è lail cui inizio non è stato dei migliori; fuori ai gironi dalla Champions, lontano dalla vetta del campionato e con una serie di infortunati che hanno impedito ad Allegri di usare, al meglio, la rosa a disposizione. Un periodo dove la squadra ha fatto gruppo. AdobeNegli sport di squadra e, di conseguenza, anche nel calcio è fondamentale fare gruppo; poter contare su una squadra unita è la cosa più importante esu cui basare i successi ...