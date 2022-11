Juve | Pogba | 'Prego prima di fare qualsiasi scelta Ronaldo? Che motivazione | non è mai contento'

La Gazzetta dello Sport

... l'avvocato Pimenta, che ha ereditato la scuderia di Raiola , rivela: ladovrà decidere se ...... la situazione L'edizione odierna dela Gazzetta dello Sport fa il punto sulle condizioni di Paul. Il centrocampista dellaprosegure nel proprio recupero dopo essere stato costretto a ... Svolta Pogba: fa gli straordinari, a gennaio in campo. La Juve ci crede La nuova tabella di recupero di Paul Pogba è delineata in ogni aspetto, e il francese auspica che possa finalmente essere quella giusta. In queste settimane di sosta - si apprende dall'edizione ...Si è ovviamente parlato anche di alcuni suoi assistiti, tra cui Pogba e Donnarumma. KEAN – "Moise ha tenuto duro nei momenti difficili con l’appoggio di chi gli era intorno e sarà protagonista a lungo ...