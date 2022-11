JBL | “Il wrestling ha bisogno di Baron Corbin | deve stare nel main event”

(Di venerdì 18 novembre 2022)e JBL sono gli ospiti di questa settimana del podcast “After The Bell” di Corey Graves. I due hanno parlato del motivo per cui stanno lavorando insieme e dei loro piani per il futuro: JBL ha iniziato spiegando come è nata la sua alleanza con: “Perché volevocon lui, punto. Ho visto. Ho visto la possibilità che questo ragazzo possa salvare il business, e che possa riportare indietro l’orologio e rendere questo business quello che era. Non mi piace la piega che sta prendendo il business, e ho pensato cheè quello che può salvarlo. Per me, si tratta di un Modern Day Wretling God, è esattamente quello che è. Quindi sono tornato per una sola ragione:. Sarà il prossimo, o uno ...

The Shield Of Wrestling

... piccolo centro californiano affiliato all'allora WorldFederation, con cui sottoscrive ... quando, in uno dei main event della card, porrà fine al regno del terrore di, vincendo il suo ...... il nuovo gioco diin uscita l'11 marzo 2022 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC. ... 77 Io Shirai: 82 Isaiah "Swerve" Scott: 80 Ivar: 81 Jake "The Snake" Roberts: 85: 88 Jeff ... JBL afferma che sarebbe potuto diventare campione a 55 anni JBL crede che il wrestling debba essere un’attività per grandi uomini: “La gente ci chiama cattivi, malvagi o heel o come vogliono chiamarli, ma non è così. Noi diciamo la verità. Diciamo la verità su ...John Bradshaw Layfield, JBL, recently returned to Monday Night Raw alongside ... There you have it. Not only is Bradshaw a wrestling god but he is a man that is very proud of the ass he possesses.