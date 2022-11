Wired Italia

La nuova incredibile immagine catturata dal telescopio spazialemostra due lingue infuocate a forma di quella che è stata definita una "clessidra incandescente" che avvolgono una stella nascente all'interno della nube oscura L1527. In realtà queste due ...Da quanto è entrato in funzione, ilsta svelando un Universo ricco di oggetti celesti. Riesce a farlo soprattutto perché osserva nella lunghezza d'onda infrarossa. Tutto ciò che non abbiamo mai visto e che è rimasto finora ... James Webb Space Telescope: le sue ultime, spettacolari foto Il James Webb Telescope ha ottenuto una nuova straordinaria immagine di una galassia "solitaria" che si trova a 3 milioni di anni luce dalla Terra. I dettagli che si possono osservare non… Leggi ...Il telescopio spaziale James Webb non smette di stupirci. Ora potrebbe aver scoperto la galassia più lontana e mai conosciuta. Come Le ultime immagini che è riuscito a catturare hanno lasciato tutti ...