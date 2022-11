Jacopo de iPantellas col volto tumefatto | “Hanno provato ad uccidermi”

(Di venerdì 18 novembre 2022) E’ sconvolgente quanto accaduto aMalnati, il comico del duo, è lui che sui social racconta cosa è accaduto, l’aggressione, la rapina, il tentativo di ucciderlo. Un incubo che il creator video ha vissuti ieri, una violenta rapina organizzata da due ragazzi nel quartiere di San Fermo, a Varese. Il, l’espressione sconvolta da quanto accaduto,Malnati saluta i suoi follower ma non è il saluto di sempre, nessuna risata ma il racconto di una pistola putata alla tempia. Era appena salito in macchina…rivela subito chead ucciderlo, chetentato di strangolarlo per derubarlo ma che lui ha reagito con tutte le sue forze e ha avuto la prontezza di suonare di continuo il clacson ...

Il suo racconto, riassunto in una Instagram story, ha fatto rabbrividire non solo i sostenitori de, ma tutto il popolo del web.Malnati, l'aggressione e il tentato omicidio "Ciao ...In un letto d'ospedale con la faccia tumefatta dopo una nottata spaventosa . ÈMalnati , attore del duo comico varesino degli, a denunciare di aver subito una tremenda aggressione a scopo di rapina nella sera di ieri, giovedì 17 novembre, a Varese. È lui ...VARESE – Gravissimo episodio di delinquenza a Varese: nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 novembre, Jacopo Malnati del duo comico iPantellas, molto celebre nel mondo dei social e di YouTube, è ...Grande paura per Jacopo Malnati, attore del duo comico iPantellas. Ieri, giovedì 17 novembre, il creator di video ha subito una violenta rapina a Varese che ha rischiato di concludersi nel peggiore ...