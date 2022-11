(Di venerdì 18 novembre 2022) Genova – Terreno perfetto, cielo azzurro, tribune pronte a riempirsi con quota 25 mila certamente superata: gli Azzurri completano il Captain’s Run nelle migliori condizioni possibili, tra 24 ore su quello stesso prato scenderanno i campioni del mondo, ma per Michelele premesse sono di massimo rispetto, ma nessun timore. “Andiamo a giocarci la partita con tutta l’attenzione che richiede, ma anche con la consapevolezza dei nostri mezzi. Nell’ultimo anno abbiamo lavorato tanto sulla cura del dettaglio, consapevoli che ogni piccolo progresso avrebbe portato ad una maggiore efficacia in campo. Contro ilsarà battaglia, vengono da due sconfitte consecutive e certamente cercheranno fin da subito di esasperare l’approccio fisico: noi siamo pronti, anche a giocarcela sul piano fisico, ma con il giusto grado di serenità per restare focalizzati ...

Padova " Una prestazione esaltante sia in attacco che in difesa regala all'una pesantissima vittoria contro Samoa nel primo dei tre test della Autumn Nations Series ... con Firenzead ...Sperando nel recupero di Capuozzo e Padovani l'per questo esordio. 'Samoa è un'eccellente squadra, undicesima al mondo, interamente composta da atleti che militano nei principali ... Italrugby pronta per il match con il Sudafrica, Lamaro: “Concentrati sul nostro gioco” Il ministro per lo Sport commenta così il prestigioso successo dell'Italia contro l'Australia, il primo contro la nazionale dell'Emisfero Sud ...L'Italrugby è pronta a tornare in campo. Oggi, sabato 12 novembre, alle ore 14.00, gli azzurri di Kieran Crowley affronteranno l'Australia allo Stadio Franchi di Firenze. Un test molto importante dopo ...