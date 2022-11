Italian Sea Group annuncia primo refit di un Perini Navi

(Di venerdì 18 novembre 2022) Dopo meno di un anno dall’acquisizione degli storici brande Picchiotti, TheSea, operatore globale della nautica di lusso, ha tenuto un cocktail party alla presenza delle maggiori autorità del territorio. L’occasione? Ildi unnella sede di Viareggio e il riavvio di tutte le attività produttive del sito. Il sailing yacht 53mt Jasali II, varato nel 1998 e tra i più iconici della flotta, resterà presso il sitodi Viareggio fino ad aprile 2023 per una revisione generale e un restyling degli esterni; le attività saranno operate da Nca, brand del Gruppo Tisg, e supervisionate dal comandante ...

...Deusche Bank Hold = 44.00 = Saes Getters Equita Buy = 32.00 (27.00) Saipem Berenberg Buy (Hold) 1.45 (1.20) Stellantis Akros Neutral = 15.00 = Stellantis Intesa SanPaolo Buy = 16.60 = The...Perini Navi, si fa avanti TheGroup Il gruppo italiano, con sede a Marina di Carrara, ha dato mandato ai propri consulenti di verificare sin da ora contenuti,... The Recovery Fund can ...È possibile capire se un acquario si preoccupa realmente del benessere dei pesci e delle specie acquatiche che ospita Grazie ...C'è un'Italia che conta in Europa. O meglio: un italiano. Zeno D'Agostino, veronese, 54 anni, a capo dell'Autorità portuale di Trieste, è stato nominato presidente di Espo, l'European sea ports ...