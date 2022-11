Italia | Pinamonti | 'Che sogno l'esordio | lo dedico a Raiola'

...con tante selezioni che scendevano in campo per prepararsi all'appuntamento in Qatar a cui l'... che all'Empoli ha giocato appena ventenne una sola stagione, ma soprattutto Andrea, ...... Giacomo Raspadori 'La nuovain fiore indossa il numero 10 di Raspadori '. Il Corriere dello ... Conto aggiornato a Tirana con gli ingressi di Fagioli,e Pafundi. Almeno uno ogni volta. ...In un match dalle sensazioni malinconiche, con tante selezioni che scendevano in campo per prepararsi all’appuntamento in Qatar a cui l’Italia non prenderà parte ... ma soprattutto Andrea Pinamonti, ...Domenica 20 novembre l’Italia di Roberto Mancini sarà chiamata a sfidare l ... Raspadori potrebbe essere confermato al centro dell’attacco (magari con Pinamonti a gara iniziata, ma stavolta con un ...