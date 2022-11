Italia persa lungo la Via della Seta? Quell’assenza nel club occidentale

Leggi su formiche

(Di venerdì 18 novembre 2022) A margine del summit G20 il presidente statunitense Joe Biden, quello indonesiano Joko Widodo e quellaCommissione europea Ursula von der Leyen hanno incontrato i leader e i ministri di Argentina, Canada, Corea del Sud, Francia, Germania, Giappone, India, Senegal e Regno Unito per “sottolineare la collaborazione e il sostegno”Partnership for Global Infrastructure and Investment, lanciata in occasione dello scorso vertice G7 di giugno, tra partner like-minded a livello globale. È quanto si legge in un fact sheet diffuso dalla Casa Bianca relativo all’impegno dell’amministrazione Biden sul progetto spesso definito l’alternativa, da 600 miliardi di euro entro il 2027, alla Vialanciata quasi un decennio fa dal leader cinese Xi Jinping. Colpisce l’assenza a quel tavolo ...