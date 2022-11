Italia | Pafundi | 'L'esordio in Nazionale un'emozione forte'

Un'emozione indescrivibile. Ecco come Salvatoreha descritto l'esordio di mercoledì in Nazionale del figlio Simone, il primo 2006 a indossare la maglia azzurra grazie al coraggio e all'intuizione di Roberto Mancini. 'Non ero allo stadio a ...LA SITUAZIONE - Nella storia della Nazionale Simoneè il terzo calciatore più giovane a debuttare in Azzurro, più dello stesso Donnarumma che con l'esordì a 17 anni. Mancini crede ...Potrebbe esserci anche la Juventus in corsa per il giovane talento dell'Udinese che il Commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini ha ... ora eccolo pronto per il grande salto. Simone ...Io mi porto dietro il ragazzo che andava in curva e faceva il raccattapalle allo stadio. Non posso andare all’Atalanta». Italia, Pafundi e non solo: il futuro della Nazionale allenata da Roberto ...