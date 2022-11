ISPA Award | annunciati i 3 vincitori del concorso fotografico sulla sostenibilità ambientale

Leggi su funweek

(Di venerdì 18 novembre 2022) La terza edizione dell’Italian Sustainability Photo) è stata caratterizzata dalla massiccia presenza femminile, con due nomi su tre giunti sul podio: sono Valeria Scrilatti (miglior foto singola, premiata con 1500 euro), Elisabetta Zavoli (miglior storia fotografica, premiata con 3000 euro) e Tomaso Clavarino (grant da 10.000 euro per lo sviluppo di un progetto). LEGGI ANCHE: >> Il castello di Re Artù potrebbe crollare in mare: tutta colpa del cambiamento climatico, come raccontare per immagini l’ambiente che cambia– ITALIAN SUSTAINABILITY PHOTOè il primointernazionale che chiede alla fotografia di raccontare lasecondo i ...