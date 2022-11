Iris | superconduttori ad alte temperature | nuovi materiali per il risparmio energetico

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 18 novembre 2022) Al via il progetto, recentemente risultato tra i vincitori del bando Pnrr per le Infrastrutture di Ricerca., di cui l‘Infn e’ sia proponente che ente capofila, si comporra’ di un’infrastruttura distribuita su tutto il territorio nazionale volta a sviluppare tecnologie superconduttive ad alta temperatura e ad alto campo magnetico sia per applicazioni civili, come cavi di connessione per il trasporto di energia elettrica e la riduzione delle perdite energetiche, che per la realizzazione di magneti per gli acceleratori di particelle di prossima generazione, e in particolare per il Future Circular Collider (FCC), il grande collisore di particelle proposto per sostituire LHC al CERN. Con una durata prevista di 30 mesi, il progetto sara’ finanziato da un contributo di 60 Milioni di euro, oltre il 50% dei quali destinato al Sud. ...