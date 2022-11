Iran | manifestanti bruciano la casa natale di Khomeini | le immagini della protesta

(Di venerdì 18 novembre 2022)hanno dato alle fiamme ladel padrerivoluzioneiana Ruhollahnella città di Khomein, in. Laè stata un museo dedicato anegli ultimi 30 anni. Sui social circolano moltedell’incendio dell’edificio, che sarebbe stato preso di mira con bottiglie molotov. I disordini e le proteste scatenati dalla morte in custodia22enne Mahsa Amini sono entrati nel terzo mese. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

