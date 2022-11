Iran | l’escalation della piazza è irreversibile | dai foulard in fiamme si è passati alle armi per strada E ora c’è chi ipotizza la guerra civile

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 novembre 2022) Si sono ormai trasformate in sommosse, se non nell’immediata anticamera di una rivoluzione, quelle che quasi due mesi fa erano iniziate come l’ennesimo ciclo di proteste nella Repubblica islamica dell’, all’indomanimorte di Mahsa Amini, la 22enne deceduta mentre si trovava nelle maniGasht-e Ershad, la polizia morale, dopo l’arresto per aver indossato male il velo. Secondo i dati del Human Rights Activists News Agency (HRANA), fondato nel 2005 da alcuni attivisti al di fuori del territorioiano, al 17 novembre sono almeno 248 i manifestanti uccisi nel corso delle repressioni da partepolizia e dai Basiji, mentre ammontano almeno a 43 i membri delle forze di sicurezza che hanno a loro volta perso la vita durante gli scontri. Sarebbero poi sei le persone arrestate che hanno già ...