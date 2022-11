Iran | le proteste sono inarrestabili | incendiata la casa-museo di Khomeini

(Di venerdì 18 novembre 2022) L’è in fiamme. La rivolta popolare cominciata dopo la morte della giovane Mahsa Amini a metà settembre, è dilagata in molte aree del paese. Non è chiaro se il regime degli ayatollah sia sul punto di crollare ma questa ipotesi comincia a farsi strada. Nella notte fra il 17 e 18 novembre, durante una nuova ondata di, i manifestanti hanno dato alle fiamme lanatale del padre della rivoluzione islamica: l’ayatollah. È avvenuto a Khomein, la città in nacque il fondatore della repubblica Islamica dell’. Lanatale diè da 30 anni un. Molte immagini condivise sui social media mostrano l’incendio dell’edificio, preso di mira con bottiglie molotov. La notte precedente i manifestanti avevano attaccato un altro ...

...di persone hanno partecipato a manifestazioni di protesta ieri sera in almeno 23 città dell'. ... cinque membri delle forze di sicurezza sono morti durante ledi ieri. L'attuale ondata di ...... ieri, 17 novembre, il ministro degli Esteri dell', Hossein Amirabdollahian, è tornato ad accusare alcuni Paesi occidentali di aver fomentato lein corso in tutto il Paese dallo scorso ...(Adnkronos) – Migliaia di persone hanno partecipato a manifestazioni di protesta ieri sera in almeno 23 città dell’Iran. In molti posti sono state imposte restrizioni all’uso di Internet, ma arrivano ...Le ragioni della protesta Amini, la cui uccisione ha dato inizio alle proteste, era stata arrestata per non aver indossato correttamente l’hijab. In Iran le donne sono obbligate per legge a indossarlo ...