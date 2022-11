Iran | i manifestanti danno alle fiamme la casa natale dell’Ayatollah Khomeini – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 18 novembre 2022) Dopo settimane di proteste sempre più intense contro il regimeiano a seguito della morte in carcere di Mahsa Amini, la rivolta popolare inalza il tiro e punta al bersaglio politico più alto. Nella notte, iavrebbero datoladell’ex leader supremo del paese e fondatore del regime, l’Ayatollah Ruhollah. Lo si vede in alcuniche stanno circolando in queste ore sui social media, e confermati dall’agenzia stampaiana. L’edificio, trasformato in museo dedicato al padre della rivoluzioneiana, è stato preso di mira dai cittadiniiani con diverse bottiglie molotov. Nei giorni scorsi la magistratura aveva emesso le ...