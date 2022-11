Infortunio Pogba | rientro vicino? La Juve spera | la situazione

KEAN - 'Moise ha tenuto duro nei momenti difficili con l'appoggio di chi gli era intorno e sarà protagonista a lungo nella Juve'- 'Paul è stato invitato dalla Francia in Qatar, ma ha deciso di ...Niente vacanze per Paul, il francese vuole tornare in forma per il 4 gennaio e ripartire con la Juventus nel nuovo anno Niente vacanze per Paul, il francese vuole tornare in forma per il 4 gennaio e ripartire con la Juventus nel nuovo anno. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista continuerà ...Magari ci sarà la corsa a prenotarli per l’estate". KEAN - "Moise ha tenuto duro nei momenti difficili con l’appoggio di chi gli era intorno e sarà protagonista a lungo nella Juve" POGBA - "Paul è ...Il giocatore è ancora alle prese con la riabilitazione per l’infortunio al ginocchio ... “Dio aveva altri piani per me“. Per Pogba la spiritualità è una parte importante della sua vita: “Prima di ...