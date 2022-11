In Iran i manifestanti incendiano la casa natale di Khomeini. Ora Teheran reagirà

- La protesta non accenna a placarsi e l'episodio ora rischia di innescare una ulteriore spirale di violenza contro il regime di ...... la rivolta popolare inalza il tiro e punta al bersaglio politico più alto. Nella notte alcunihanno dato alle fiamme la casa natale dell'ex leader supremo del paese e fondatore ...In Iran le proteste dopo l'uccisione di Mahsa Amini non si spengono ... Da allora, bambine e bambini, ragazze e ragazzi, donne e uomini si ritrovano nelle piazze e nelle strade per manifestare. Il ...Proteste in Iran, Amnesty denuncia: "Polizia spara sui manifestanti disarmati, 10 morti, anche bimbi" Secondo Amnesty Iran, le forze di sicurezza oggi avrebbero esploso proiettili veri contro i ...