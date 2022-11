In gara solo le imitazioni più votate

... noto per essere il primo italiano ad aver vinto una Mini Transat su scafo non foil e ora in... Le 'surfate indiavolate' ci faranno volarenegli ultimi giorni. Adesso è il momento di tenere ...... nasce il progetto l'Eroica Caffè, un ristoro anche culturale, che riprende la famosa... 500 donne tra le colline della Toscana tentano l'impresa Eroica L'Eroica Caffè, noncommunity dei ...Parlo di tutti, non solo della difesa. Più concentrazione, più attenzione. Siamo più squadra. E, tocchiamo ferro, ma dopo una serie terribile in queste due ultime gare ci sono stati undici corner ...Chi la spunterà Antonino I Gemelli di Guidonia Oppure uno degli altri concorrenti in gara Di certo, i primi due sono candidati alla vittoria, già solo per il pregresso. I Gemelli si sono ...