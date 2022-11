In “Canzoni da intorto” torna a cantare il Guccini delle osterie

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 18 novembre 2022) Non provate a cercareda, il nuovo disco di Francesco, su Spotify o Youtube. Nei suoi canali ufficiali non lo troverete. La sua affermazione: «Lo streaming non so cos’è, canto con gli amici» la dice lunga su dove potrete trovare l’ultimo album del Maestrone, uscito oggi 18 novembre per BMG.cantadei tempi andati Il concept albumda, arrivato a sopresa, uscirà soltanto in 5 diversi formati fisici: CD, CD limited edition, vinile e vinile special edition, e in un doppio vinile in edizione esclusiva. Diciamo arrivato a sopresa perchè dieci anni fa, con l’uscita di L’ultima Thule, Francescoaveva giurato che quella sarebbe stata la sua ultima fatica. Ammise di non riuscire più a scrivere ...