In arrivo 184 milioni di Euro per il contratto istituzionale di sviluppo costa adriatica.

Corriere della Sera

...risorse per il Contratto istituzionale di sviluppo (Cis) della costa Adriatica delle Province di Brindisi e Lecce con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della delibera con cui si riservano i...Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana ina Cremona e provincia: i nostri consigli per sabato 19 e domenica 20 novembre 2022. Cosa fare ... In totale sonole realtà, associazioni, ... A Grinzane Cavour battuto all'asta il tartufo più caro della storia: 184 mila euro della costa Adriatica delle Province di Brindisi e Lecce con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della delibera con cui si riservano i 184 milioni di euro previsti. Lo annuncia Mauro D'Attis, ...