QN Motori

Tre versioni Sotto il vestito nuova Subaruoffre tre versioni.standard , la Sport e la RS . Per tutte il classico motore boxer , 4 cilindri contrapposti. Per le prime due il 2 litri ...Al momento non ci sonosulla gamma europea ma negli Stati Uniti la nuova Subaruarriverà a primavera 2023. In attesa di sapere quali saranno le scelte per il mercato del Vecchio ... Impreza, informazioni sulla sesta serie della compatta Subaru – QN Motori Al momento non ci sono informazioni sulla gamma europea ma negli Stati Uniti la nuova Subaru Impreza arriverà a primavera 2023. In attesa di sapere quali saranno le scelte per il mercato del Vecchio ...L’era 100% elettrica di Subaru parte da Solterra, ovvero Sole e Terra. Il nome del primo Bev della Casa delle Pleiadi è un omaggio ai due aspetti fondamentali per la vita dell’uomo. Gli obiettivi di r ...