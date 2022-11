Imprese | altri 500 mln per gli Accordi per l’Innovazione

Leggi su fmag

(Di venerdì 18 novembre 2022) Il Ministero dellee del Made in Italy ha sbloccato 500 milioni di euro, a valere sul Fondo nazionale complementare al PNRR, per finanziare progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito del secondo sportello dedicato agliper, la cui apertura è prevista il 31 gennaio 2023. Lo comunica il MIMIT in una nota. “È fondamentale rendere le nostrepiù innovative e al passo con i tempi” dichiara il ministro Adolfo Urso “Dobbiamo facilitare l’azione delle, incentivare lo sviluppo tecnologico, allargare la base produttiva e premiare il merito. Con la ricerca e l´innovazione possiamo tornare ad avere un ruolo propulsivo per invertire la tendenza recessiva e riattivare i meccanismi della crescita“. Le novità sugliper ...