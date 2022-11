Imprenditori dell’anno | premio Ey alla famiglia Podini Consumer & retail | Md nuovo modello di business

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 18 novembre 2022) “Per la determinazione che li ha portati a essere pionieri e artefici del cambiamento in un settore fortemente consolidato, credendo costantemente nel lorodicosì da riuscire ad imporsi come uno dei principali player a livello nazionale nel settore della grande distribuzione moderna”: è questa la motivazione ufficiale del prestigiosoEY L’Imprenditore®, consegnato ieri sera per la categoriaal Cavaliere Patrizio, fondatore e presidente di MD,figlia Maria Luisa, vicepresidente e Ad, e Marco, vicepresidente. Giuntosua XXV edizione, il riconoscimento istituito da Ey è riservato ...