Il Telegraph | «Infantino ha perso il comando del Mondiale | è ostaggio del Qatar conservatore»

(Di venerdì 18 novembre 2022) “Beh, è imbarazzante…”. Ed è tutto qui il commento di Budweiser. Tradotto in comunicazione aziendale – considerato che il birrificio americano è uno sponsor da 75 milioni di dollari per la Fifa e che normalmente non fiata – significa “casino”. Sta per scoppiare un casino commerciale. In attesa che accada però il caso “birra” è già scoppiato politicamente in faccia alla Fifa. Ilscrive – con un editoriale di Sam Wallace – chenon ci ha capito niente, e che soprattutto hale redini del. Comanda il, con tutto ciò che ne consegue. “La domanda è semplice – scrive Wallace – Giannihail controllo del proprio torneo? Meno di 24 ore prima di prepararsi a parlare ai media di tutto il mondo, l’avvocato svizzero non sta ...