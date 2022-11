Il sondaggio falso | poi la telefonata di fuoco Così avvenne lo strappo tra Letta e Renzi

(Di venerdì 18 novembre 2022) Il leader di Italia Viva racconta la definitiva lacerazione connel pieno della scorsa campagna elettorale. Tra retroscena, telefonate die sondaggi "sbagliati", ecco come si consumò lo

Roma, 18 nov " Il no di Enrico Letta all'intesa elettorale con Italia viva alle ultime elezioni arriva tramite un articolo di 'Repubblica'. Lo scrive Matteo Renzi nella nuova edizione de 'il Mostro'.Ilfa godere Salvini e Meloni: dove volano. Come rosica Formigli Renzi, bomba sul Pd: il sondaggio (falso) che ha cambiato la storia del voto Lo scrive Matteo Renzi nella nuova edizione de 'il Mostro'. "La ragione Abbiamo un sondaggio di Pagnoncelli che ci dice che solo l 1% degli elettori del Pd vuole fare un accordo con te -scrive il ...In una versione aggiornata del proprio libro, Il Mostro, Renzi ha raccontato la propria ricostruzione di quei giorni che avrebbero inciso pesantemente sul prosieguo della campagna elettorale. "La ...