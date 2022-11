Il ritorno di Masterchef | dal 15 dicembre i nuovi episodi

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 18 novembre 2022) Torna l’amato cooking show Torna, amato cooking show in onda giovedì 15su Sky e in streaming su NOW per una inedita e avvincente stagione. L’annuncio ufficiale della data di partenza arriva oggi, con il primo promo ufficiale. A selezionare i cuochi amatoriali più meritevoli, a guidarli prova dopo prova il confermatissimo trio formato da Bruno Barbieri,Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. A loro il compito di organizzare le prove e accompagnare gli aspirantio dopoo, in un percorso durante il quale la sfida sarà serrata e senza esclusione di colpi, ma soprattutto sarà intensissima la ricerca e lo studio degli ingredienti, da quelli tradizionali a quelli più innovativi. E proprio come si vede nel promo della nuova stagione del cooking show Sky ...