Il Qatar vieta la birra ai Mondiali | scoppia un caso politico con la Fifa e gli sponsor

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 18 novembre 2022) Laè fuori ai. Lo scrive, proprio così, testuale, il New York Times. A conclusione di una vicenda che rischia di scatenare un putiferio commerciale etra la, gli, e il. Con “un brusco voltafaccia”, scrive il Nyt, “i funzionari delhanno deciso che l’unico alcol in vendita negli stadi durante il mese di Coppa del Mondo sarà analcolico”. La decisione è confermata da un funzionario della Coppa del Mondo che non vuole essere nominato. Ma sta per uscire un comunicato ufficiale. È l’ultimo e “il più drammatico cambiamento di un piano sull’alcol“, un“che per mesi ha aumentato le tensioni tra la, l’organo di governo globale del calcio, e il, una nazione ...