Il Qatar | i diritti e il moralismo nel pallone

(Di venerdì 18 novembre 2022) Sono passati più di dieci anni da quando fu decisa l'assegnazione dei Mondiali di calcio al, era il dicembre 2010. Per questo colpisce che alla vigilia della partita inaugurale di domenica, fiocchino critiche, servizi e dichiarazioni indignate per la questione deiumani in. Le critiche sono il sale della libertà, ie il loro rispetto ancor di più ma accorgersene a scoppio ritardato non aiuta granché a migliorare la situazione, se non a consolarsi con ildella serie: «Noi lo abbiamo detto però». Il calcio è spettacolo ed i Mondiali ne sono la sintesi più globale e forse romantica (con l'orgoglio delle nazionali in campo) ma pretendere che ilporti democrazia e libertà, quasi fosse una rivoluzione politica, è puro strabismo. Può ...

...delle forze di sicurezza nelle università - centri nevralgici delle proteste - l'Ong per i... Nel frattempo i giocatori dell'Iran al Mondiale instanno discutendo tra loro se cantare o ...I problemi delcon il rispetto deiumani sono noti a tutti. Sostenere, però, che il Mondiale non sarebbe dovuto andare lì non solo per questo ma anche perch il calcio non appartiene a ...Corruzione, mancato rispetto dei diritti umani, assenza di trasparenza ... ma anche della FIFA Ma c’è anche chi dice che proprio grazie all’assegnazione al Qatar della FIFA World Cup 2022 la ...Le più strepitose schegge di cinema di questa stagione non le ho incontrate in sala e non le ho intercettate su una piattaforma dedicata, e neppure su un canale televisivo, in chiaro o ...