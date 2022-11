Il Paradiso delle Signore | spoiler 21-25 novembre | Umberto e Adelaide beccati così

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 18 novembre 2022) Proseguono le vicende de Il7, in onda su Rai Uno: ecco cosa accadrà nelle puntate dal 21 al 25. Il daily prosegue con la sua messa in onda, prima della pausa di due settimane per via dei Mondiali di calcio: di seguito riportiamo le anticipazioni. Nuovi colpi di scena e … L'articolo proviene da Velvet Gossip.