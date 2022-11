Il padre gli nega i soldi | lui distrugge i mobili e viene arrestato

(Di venerdì 18 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoHa distrutto idi casa perché ilnon gli aveva dato tutti iche pretendeva; protagonista un 39enne di Casapulla (Caserta),dai carabinieri e condotto in carcere per i reati di estorsione e maltrattamenti in famiglia. L’uomo, aggredendo e minacciando il, era riuscito a farsi dare 20 euro, ma voleva di piu, e al rifiuto del genitore, ha iniziato a danneggiaree suppelettili, fin quando non sono arrivati i carabinieri della stazione di San Prisco, contattati al numero di emergenza 112, che lo hanno bloccato e ammanettato. L'articolo proda Anteprima24.it.

Edizione Caserta

