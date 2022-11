Il nuovo libro di Fabio Storchi | ' La passione per il rinnovamento'

(Di venerdì 18 novembre 2022) (Adnkronos) - Reggio Emilia 18 novembre 2022 - E' uscito per i tipi di Marsilio Editori ildi, imprenditore, ex presidente di Federmeccanica. Il titolo: 'Laper il'. I miei anni in Federmeccanica. Il testo è stato scritto in collaborazione con Daniele Marini e Domenico Gribaudi. La premessa è di Carlo Bonomi, presidente di Confindustria nazionale. 'Sono convinto che l'intero sistema Confindustria debba molto a, presidente di Federmeccanica, dal 2013 al 2017. Seppe esprimere una riflessione completa sulle enormi trasformazioni che, dagli anni Novanta, erano avvenute nella meccanica e nella meccatronica, allora ai suoi inizi. Come nei mercati globali, cui la manifattura italiana deve sempre ...

OglioPoNews

... che al tema ha dedicato undal valore seminale a inizio anni Novanta e una lunga serie di ... Mondo Il grande gioco dei mondiali in Qatar nelnumero di Scenari Uno strumento egemonico di due ...Ecco ilsingolo natalizio " Happy Xmas (War is over) ", disponibile in edizione digitale ... Milano 23 dicembre 2022 al Palazzo dello Sport di Roma Ilde Il Volo Nel frattempo, dall'8 ... Furto al Museo del Bijou! Ma solo nel nuovo libro di Michela Guindani - OglioPoNews Nell’occasione, presso la biblioteca comunale “Cesare Pavese” di piazza Luigi Ciriotti, sarà presentato “Sguardi”, il libro fotografico nato per ... si impara fin da piccoli e nutrire le nuove ...La morte di un genitore, l’adozione da parte di chi non vuole tenere il proprio neonato, la malattia mentale, la cupa tristezza dell’infanzia, ma anche la volontà di dare un nuovo senso al passato, di ...