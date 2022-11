Il ministro Piantedosi a Napoli | Lotta alla criminalità | aumentare gli agenti non basta Servono nuovi metodi

(Di venerdì 18 novembre 2022) “Sicuramente avremo più unità di forze di polizia in città, ma non è quello il tema. Abisogna rivedere la metodologia degli interventi, c’è un problema molto specifico, e più forte che altrove, che ruota attorno ai temi del disagio giovanile e dellaminorile”. Lo dice ildell’Interno, Matteo, che parla ai giornalisti in conferenza stampa a, a margine del Comitato provinciale sull’ordine e la sicurezza che si è tenuto questa mattina in Prefettura. Un summit di circa due ore che il titolare del Viminale ha definito “soddisfacente” e all’interno del quale sono state analizzate le principali criticità riguardanti il capoluogo campano. Tra i temi caldi quello delle occupazioni abusive. “Il fenomeno lo conoscevo, ho avuto modo di incrociarlo in maniera ...

