Il Manchester United | «Abbiamo avviato misure appropriate in risposta alla recente intervista di Cristiano Ronaldo»

(Di venerdì 18 novembre 2022) Ilha risposto con una nota ufficiale sul proprio sito web all’ai media diIlha risposto con un comunicato ufficialeai media di. COMUNICATO – Questa mattina ilhainai media di. Non faremo ulteriori commenti fino a quando questo processo non raggiungerà la sua conclusione L'articolo proviene ...

Ilha annunciato di aver 'avviato misure appropriate' in risposta alla controversa intervista concessa da Cristiano Ronaldo a Piers Morgan in cui CR7 aveva criticato l'allenatore Erik ...Ilrompe di nuovo il silenzio riguardo all'intervista di Cristiano Ronaldo: comunicato ufficiale del clubContinua a tenere banco la situazione di Cristiano Ronaldo, la cui intervista ha ...PREMIER LEAGUE – A cinque giorni dalle prime rivelazioni sulla pesantissima intervista di Cristiano Ronaldo nei confronti del Manchester United, in cui ha criticato pesantemente club, giocatori ed ...“Questa mattina il Manchester United ha avviato misure appropriate in risposta alla recente intervista ai media di Cristiano Ronaldo". Così i Red Devils dopo le dichiarazioni shock del portoghese ...