la Repubblica

...web il tradizionale barcode consentendo il collegamento istantaneo tra un prodotto e il suo... pur sempre, tra consumatore e prodotto modificando per sempre l'esperienza di acquisto ...Tuvalu è il primo stato a contemplare la creazione di un "digitale", ma altre autorità ... che punta, entro il 2026 ad offrire servizi burocratici ai suoi cittadini tramite la realtà. ... Il gemello virtuale del corpo umano per il futuro della sanità (FERPRESS) – Milano, 14 NOV – Una campagna di rilievi aerei e terrestri dei circa 2.500 chilometri che compongono l’area urbana della Città metropolitana di Milano, per ottimizzare le infrastrutture, ...Potrà evolversi fino a diventare un vero gemello digitale. Un progresso tecnologico dalle enormi potenzialità sui servizi offerti ai cittadini, in termini di sostenibilità, efficienza e sicurezza”.