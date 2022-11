Il G7 sta con l’Italia Regole sugli sbarchi

(Di venerdì 18 novembre 2022) Al vertice in Germania intesa di massima. Il 25 novembre un nuovo regolamento europeo per salvataggi e ricollocamenti

ilGiornale.it

'L'Ater di Viterbofacendo tutto il possibile per andare incontro alle legittime richieste di alcuni utentidisabilità: affermare che l'azienda ha abbandonato questi inquilini, come hanno fatto in questi giorni ...Le stesse già evidenziate a Casale, dove giovedì scorso sono spuntati anche dei filamenti metallici da un piatto di crema di caroteriso arrivato all'elementare Rodari. 'La situazione... "Sarò il tuo tato". Fiorello sta con la Meloni La polemica del giorno è incentrata sulla presenza di Ginevra, figlia di Giorgia Meloni, al G20 di Bali. La bimba, che ha 6 anni, ha accompagnato sua madre durante la missione internazionale, senza ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...