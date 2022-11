Il centrosinistra ha scelto il candidato per la Lombardia | sarà Pierfrancesco Majorino

(Di venerdì 18 novembre 2022) Ilha sciolto le riserve scegliendo il nome deldella coalizione per le prossime Regionali in. Se il centrodestra ha deciso di puntare tutto sul Presidente uscente Attilio Fontana e il Terzo Polo ha virato sulla figura di Letizia Moratti, l’asse composto da Partito Democratico, Sinistra Italiana, Verdi e +Europa ha affidato aquesta storicamente complicata battaglia elettorale. Ora, tra i principali partiti, manca solamente il nome proposto dal MoVimento 5 Stelle.è ildelinCome per il Lazio – dove la convergenza della coalizione di(compreso il Terzo Polo) sembra aver ...

Regione Lombardia, Moratti si candida alla presidenza e spacca ilSarà la candidata del terzo Polo e si sfiderà contro Attilio Fontana per il centrodestra e un terzo candidato che a ...Lo si legge in una nota di Piu' Europa, dopo che il tavolo dellombardo hadi candidare l'europarlamentare del Pd Pierfrancesco Majorino alle regionali del ...Regionali in Lombardia, tramontano le primarie a sinistra: Majorino in pole per l'alleanza di Federica Venni (ansa) La proposta del Pd per un patto di coalizione entro 48 ore: una rosa… Leggi ...