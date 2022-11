Ibrahimovic | “La mia carriera non è finita | ho ancora tanta strada da fare”

Quindi, direi che lo sci ha ancora un ruolo fondamentale nellavita oggi. Quali sono le sue ... Senza dimenticare che aspettiamo tutti di rivedere in campo. Proprio il sorteggio di ...Ricevendo il Premio,ha fatto capire chiaramente che non ha ancora intenzione di appendere le scarpe al chiodo. "Premio alla carriera... ma rilassatevi, lacarriera non è ancora ...MilanNews.it foto di www.imagephotoagency.it Zlatan Ibrahimovic ha vinto il Premio alla Carriera al Globe Soccer Awards di Dubai. Sul palco, l'attaccante del Milan ha così scherzato… Leggi ...Nella prima parte del campionato non ci sono potuto essere, spero di esserci nella seconda parte», ha detto il 41enne Zlatan Ibrahimovic ... ma rilassatevi, la mia carriera non è ancora finita. Sono ...