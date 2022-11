I proprietari del Liverpool confermano le loro intenzioni di vendere il club nell’ultimo aggiornamento

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 18 novembre 2022) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il presidente delTom Werner ha confermato che il Fenway Sports Group sta cercando diil, ma afferma che “non c’è urgenza” di concludere una trattativa. All’inizio di questo mese è arrivata la notizia che il gruppo americano era aperto a ulteriori investimenti esterni o alla vendita completa deldella Premier League e ha assunto le società di investimento Goldman Sachs e Morgan Stanley per condurre la vendita del, ha riferito The Athletic. Le voci hanno cominciato a circolare all’indomani dell’enorme notizia su chi potrebbe acquistare il ...