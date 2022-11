I profili falsi e gli scafisti anche in Francia | così il gruppo di Gela portava i migranti dalla Tunisia E aveva cercato la sponda della mafia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 novembre 2022) “Lo sai con chi stai parlando? Io sono Akrem… figlio di Beya… il più grande trafficante tra Tunisi e l’Italia”. E ancora: “Il capo, colui che comanda gli italiani”. In due distinte conversazioni a ottobre e dicembre del 2019 Akrem Toumi, detto “il cammello”, cercava di spiegare quale fosse il suo ruolo. Era lui infatti ad avere il comandopresunta organizzazione criminale dedita al traffico die al contrabbando di sigarette tra lae la Sicilia. Ma non era solo: gestiva tutto grazie a una rete di persone in, Sicilia e. Si serviva di schede sim e disu Facebook per mantenere le comunicazioni e non farsi intercettare. Soprattutto organizzava i trasferimenti con l’aiuto del suo “socio” – come lo definisce Toumi in ...