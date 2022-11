I Pinguini Tattici Nucleari aggiungono nuove date al tour 2023

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 18 novembre 2022) Questo è un anno d’oro per i. Dopo aver confezionato la colonna sonora dell’estate 2022, la band diretta da Riccardo Zanotti è pronta a conquistare nuovi traguardi per la loro carriera. Nel, infatti, il gruppo musicale approderà per la prima volta negli stadi italiani per un indimenticabile, dopo l’uscita del loro prossimo e nuovissimo album, Fake news. La loro ascesa è iniziata dalla partecipazione al Festival di Sanremo, avvenuta per ben due volte, ma solo nell’ultimo anno ihanno raccolto risultati veramente importanti per la loro carriera. Dalle certificazioni ottenute per essere diventati con il brano Giovani Wannabe una delle colonne sonore di quest’estate, restando in cima alla ...