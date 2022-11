I nuovi murales di Banksy sui muri feriti d' Ucraina

(Di venerdì 18 novembre 2022) Il famosissimo street artistha pubblicato sul suo profilo Instagram un video che mostra i setteche ha realizzato in varie città dell', sparsi tra le macerie dei palazzi colpiti dai missili russi. Sono le prime opere dell’artista da oltre un anno. Alla fine del video compare la scritta "In solidarietà con il popolo ucraino". Uno deimostra un bambino che fa cadere a terra un uomo durante un incontro di judo. Secondo alcuni critici l’uomo rappresenterebbe il presidente russo Vladimir Putin, che era cintura nera di judo.

Banksy, probabilmente il più famoso street artist al mondo di cui non si conosce l'identità, ha fatto sapere con un video sul suo profilo Instagram di aver realizzato sette nuovi murales in Ucraina.